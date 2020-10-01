Birlikte yemeğe gittiği kişi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı
ADANA’DA BİR KİŞİ ARKADAŞIYLA TANTUNİ YEMEK İÇİN OTURDUĞU TABLACIDA ARALARINDA KAVGA ÇIKINCA ARKADAŞI TARAFINDAN TABANCA İLE VURULARAK AĞIR YARALANDI.
Adana’da bir kişi arkadaşıyla tantuni yemek için oturduğu tablacıda aralarında kavga çıkınca arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir tablacıda meydana geldi. İddiaya göre, Reşit B., ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla birlikte tablacıya oturup yemek yemeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada isi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Reşit B.’yi kasık bölgesinden tabanca ile yaralayarak olay yerinden hızla kaçtı.
Devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde Reşit B.’yi görmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı Reşit B’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Reşit B’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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