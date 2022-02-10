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Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Asayiş 10.02.2022, 12:30
Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.