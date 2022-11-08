Birkaç saat arayla iki farklı kişiyi tüfekle vurdu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arkadaş ortamında çıktığı iddia edilen tartışmanın ardından bir şüpheli, aynı gecede 2 farklı kişiyi birkaç saat arayla tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Erenler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş ortamında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şüpheli, aynı gecede S.D. ve H.B. isimli iki kişiyi birkaç saat arayla tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise iki kişiyi vurarak kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.