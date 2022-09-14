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Birinci kattan düşen inşaat ustası hayatını kaybetti
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çalıştığı binanın birinci katından düşen 50 yaşındaki Ali Taşar hayatını kaybetti.
Asayiş 14.09.2022, 10:50
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çalıştığı binanın birinci katından düşen 50 yaşındaki Ali Taşar hayatını kaybetti.
Olay dün Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnşaatta çalışan 4 çocuk babası Ali Taşar inşaat perdesi dökerken dengesini kaybederek 1. Kattan düştü. Kafasının üstüne düşen Taşar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 50 yaşındaki Ali Taşar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşar’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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