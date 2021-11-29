Biri küçük yaşta direksiyon başına geçti diğeri ters istikamette giderek tehlike oluşturdu

Karabük’te bir sürücünün 10 yaşında olduğu tahmin edilen çocuğu direksiyon başına geçirdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevki’inde meydana geldi. Bir sürücü park halindeki hafif ticari aracının direksiyonuna yanında bulunan 10 yaşındaki çocuğu geçirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde çocuk, aracı çalıştırıp hareket ettirdikten sonra akan trafikte gözlerden kayboldu.

Öte yandan Karabük - Eskipazar karayolunda başka bir otomobilin ters yönde giderek, trafiği tehlikeye düşürdüğü anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

D-755 kara yolu Cildikısık mevki’inde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Şans eseri kazaya neden olmadan ilerleyişini sürdüren otomobil, Ankara yönüne giden tırın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tır sürücüsü, ‘Sonra diyorlar ki kaza oluyor’ diyerek duruma tepki gösterdi.