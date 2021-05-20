Biri gözetledi, diğeri çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde işyerinin önünden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokakta Sercan Demirhan’a ait 16 PG 509 plakalı motosiklet gece işyeri önünden park halindeyken çalındı. Sabah işyerine gelen Demirhan motosikletinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Gece saat 05.30 sıralarında işyerinin önüne gelen biri çocuk iki kişi tarafından motorun çalındığını gören Demirhan durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.