Biri çocuk 3 kişilik aile gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı

Rize’den İstanbul’a giderken Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden aile gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 Mercedes marka tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı. Otomobil adeta parçalanırken, sürücü Mustafa Demir ve Hatice Demir ile Muhammed Eren Demir yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Demir ailesinin cenazeleri Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyüne son yolcuklarına uğurlanması için getirildi. Cenaze namazında hayatını kaybeden Mustafa Demir, Hatice Demir ve Muhammed Eren Demir’in aile fertleri gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Yoğun kalabalığın olduğu namazda Hatice Demir’in cenaze namazını babası Sultan Çelik kıldırdı. Çelik kızının cenaze namazını kıldırmasının ardından cemaate "Damadım çok iyi ve cömert bir insandı. Kızımda namazında niyazındaydı" diyerek kızı ve ailesi için helallik aldı.

Cenaze namazının ardından hafızlığı yeni bitiren Muhammed Eren’in tabutunu sırtlayarak araca koydu. Kazada hayatını kaybeden Demir ailesi aile kabristanlığına defnedildi.