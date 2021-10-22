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Birecik’te drone destekli uygulama

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.10.2021, 16:37
Birecik’te drone destekli uygulama

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki birçok noktada drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında drone ile tespit edilen şüpheli araç ve şahıslar, ekipler tarafından durdurularak arandı. 200 kişinin kimlik kontrolünden geçtiği ve 45 aracın kontrol edildiği asayiş uygulamasında, bir şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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