Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çatma ile Doğan köylerinin arasında bulunan Nehil Sazlığı’nda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gezgin öğretmen Ümit Bartın, doğayı dolaştığı sırada Nehil Sazlığı’nda yangını fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangın zor arazi şartlarına rağmen kısa sürede söndürüldü. Doğayı gezerken sazlıktan dumanların yükseldiğini gördüğünü ve hemen itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Bartın, "Nehil Sazlığı’nda alevlerin yükseldiğini gördüm ve hemen Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar hemen bölgeye geldiler ve 5-6 saat süren yoğun bir çalışmayla ve zorlu arazi şartlarına rağmen yangını kontrol altına aldılar. Sayısızca canlının barındığı bu sazlık alanın yok olması bizleri derinden üzüyor. Umarım tekrar bu gibi olaylar yaşanmaz. Buradan tüm itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum’’ dedi.