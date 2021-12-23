Birbirlerini darp edip hastanelik oldular

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde kavga eden iki kişi birbirlerini darp edip hastanelik oldu.

Olay, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı’nda bulunan bir kahvehanede meydana geldi İddiaya göre, N.K. ile H.S. arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Birbirlerini darp eden iki kişi aldıkları darbe ile yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga sona ererken, kavgada yaralanan taraflar ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.