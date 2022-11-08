Son Dakika
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
Asayiş 08.11.2022, 16:39
Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.