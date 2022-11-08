Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılam

Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.