Bir süredir haber alınamıyordu, komşuları balkondan eve girince şoke oldular

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, balkondan içeri giren komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Yalı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşadığı öğrenilen Hikmet Bal’dan (72) bir süredir haber alamayan komşuları merdiven yardımıyla balkondan eve girdi. Eve giren komşuları, Bal’ı salonda hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bal’ın hayatını kaybettiği belirledi. Hikmet Bal’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Saygın bir insandı"

Karşı komşusundan aldığı merdivenle balkondan içeri girdiğini ifade eden Ahmet Parıldı, "Balkonu açık, kapısı kapalıydı. Karşı komşudan merdiven istedik. Merdivenle çıktım ve baktım ki kanepenin üzerine kapanmış. Hiçbir şeye dokunmadan dışarı çıktım. Emniyete haber verdik, emniyet geldi" dedi. Hikmet Bal’ın bir diğer komşusu ise "Çok iyi biriydi. Borcuna sadık, saygın bir insandı. Melaike gibi bir arkadaştı. Bisikleti de burada. Binmezdi. Elinde tutarak bir yere gider gelirdi" şeklinde konuştu.