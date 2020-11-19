banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!
A Milliler, Macaristan'ı geçemedi!

Bir sıfırın olmadığı görünce şaştı kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Asayiş 19.11.2020, 08:55
3
Bir sıfırın olmadığı görünce şaştı kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. Paralarda sıfırın eksik olduğunu gören vatandaşlar birbir hayaller içerisine giriyor. İnegöl’de kafe işleten Ramazan İlçin’da onlarda biri. Akşam hesap kitap yaparken 100 TL paranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı. Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı . Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 TL’deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar" dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu
banner378