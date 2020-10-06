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'Bir şeyim yok' dedi, dakikalar sonra yere yığıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. "Bir şeyim yok" diye kaza sonrası yoluna devam eden bisiklet sürücüsü, birkaç dakika sonra acılar içerisinde yere yığıldı.

Asayiş 06.10.2020, 09:41
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'Bir şeyim yok' dedi, dakikalar sonra yere yığıldı

Kaza, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Bisiklet kullanan Vuhat Ç., karşı istikametten gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir hafif ticari araçla çarpıştı. Olayın sıcaklığıyla bir şey hissetmeden yerden kalkan genç iyi olduğunu söyleyince araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Birkaç dakika sonra bisiklet sürücüsü yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Vuhat Ç. tedavi altına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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