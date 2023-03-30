Bir saat önce devrini aldıkları araçla kaza yaptılar

Gaziantep’te üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazazedelerden biri, 1 saat önce devrini aldıkları araçla kaza yaptıklarını ve aracın ağır hasar aldığını söyledi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişimin de meydana geldi. İddiaya göre, Okan A. idaresindeki 33 ALH 091 plakalı Volkswagen marka araç ve Muhammet Fatih A. kontrolündeki 01 AGB 079 Seat marka plakalı otomobil ile Vakkas B. idaresindeki 27 AH 404 plakalı Tofaş marka araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi hurdaya dönerken sürücülerden Vakkas B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Noterden yeni çıktık ve sonrasında böyle talihsiz bir kaza yaşadık"

Öte yandan meydana gelen kazanın ardından 33 ALH 091 plakalı araç içerisinde bulunan kazazedelerden Memik Can Demir, "Biz kendi şeridimizde ilerliyorduk. Bir araç sinyal vermeden bizim şeridimize atladı. Sürücü zaten ehliyetsizmiş galiba. Biz de aracı alalı bir saat oldu. Devir işlemleri sonrası noterden yeni çıktık ve sonrasında böyle talihsiz bir olay yaşandı. Yapacak bir şey yok. Araç içerisinde ölebilirdik. Canımıza bir şey olmadı çok şükür" dedi.