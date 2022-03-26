Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muğla-Batman-Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun son olarak Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 19’a yükseldi.