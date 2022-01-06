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Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması

Eskişehir’in Alpu ilçesinde iki tekel bayii işletmecisi arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayında sanıkların yargılanmasına başlandı.

Asayiş 06.01.2022, 16:56
Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması

Eskişehir’in Alpu ilçesinde iki tekel bayii işletmecisi arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga olayında sanıkların yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, maktul Recep Ak’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Muhittin Selçuk A., ‘basit yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur T. ve Ahmet Can A. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti olay gününe ilişkin sanıkların savunmalarını ve 13 tanığın beyanlarını dinledi.

“’Biz sana çarşıya çıkma demedik mi’ diyerek bana saldırdılar”

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Muhittin Selçuk A., maktul Recep Ak’ın mahallede Efkan T.’nin mülkiyetindeki başka bir tekel bayiinde çalıştığını ve aralarındaki rekabetten dolayı kendisine sürekli tehdit ve baskıda bulunduklarını söyleyerek, “Olay gecesi eve gittim. Halil İbrahim’le buluşup oturduk. Daha sonra benim aracımla gezmeye çıktık ve Efkan’ın aracıyla karşıdan gelirken denk geldik. Daha sonra U dönüşü yaparak beni takip etmeye başladılar. Korna basarak arkamdan selektör yaptılar ve sonrasında hızlanıp aracı önüme kırarak yolu kestiler. Sanık Uğur ve maktul araçtan inerek benim aracımın başına geldiler. Ben araçtan inmedim. ‘Biz sana çarşıya çıkma demedik mi’ diyerek bana saldırdılar. Uğur’un elinde ters tuttuğu bir bıçak vardı ve bana yumruk salladı. Daha sonra Recep ve Uğur benim arabamın içine binerek beni araç içerisinde darp ettiler. O sırada yanımdaki arkadaşım yapmamaları için yalvarıyordu. Arabanın içinde darp edilirken, tedirgin olduğum için aracımın içerisinde bulunan meyve bıçağını elime aldım. Sonra muhtar Kenan gelip bizi ayırdı ve meyve bıçağını elimden aldı. Bana evime gitmemi söyledi. Eve giderken tekrar gruplar halinde önümü keserek küfür ve hakaretler savurdular. Ben de araçtan inip ‘niye küfrediyorsunuz, ben size ne yaptım’ dedim. Recep bıçakla koşarak üstüme geldi. Bir tane yumruk salladım. Sonra sanık Uğur geldi ve elinde ters tuttuğu bıçakla bana saldırmaya başladı. Bıçağı sallarken biri sol böbrek kısmıma isabet etti. Aldığım darbelerle orada ne yaptığımı hatırlamıyorum. Benim elimde hiçbir şekilde bıçak yoktu. Ben sanık Uğur’un cinayeti işlediğini düşünüyorum. Ben hiçbir şey yapmadım." dedi.

“Yanından geçerken bizim araca bakarak küfretti”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Uğur T., “Sanıklar ve maktulü tanıyorum. Olay günü Recep ve diğer arkadaşlarla alkol alıyorduk. Recep işinin olduğunu söyleyerek yanımızdan ayrıldı, sonra geldi. Muhittin’in kendisini takip ettiğini söyledi. Sonra kalktı ve alkollü olduğu için ben de başına iş gelmemesi için onunla gittim. Muhittin’in aracıyla karşılaştık. Yanından geçerken bizim araca bakarak küfür etti. Recep küfrü duyunca U dönüşü yaptı. Arkasından bir süre takip ettik ve sonunda önüne kırdı. Olayın büyümesin engellemek için arabadan ilk ben indim. Muhittin arabanın içindeyken cam açıktı ve küfür etti. Ben de ona tokat attım. O sırada etraf kalabalıklaştı ve bizi ayırdılar. Benim elimde bıçak yoktu. Ben Muhittin’in aracına binmedim sadece dışarıdan vurdum. Muhtar bizi kahvehanenin oraya çekti, ben ne olduğunu anlamadan sanık Muhittin ve maktul Recep kavga etmeye başladılar. Biz ayırmaya koştuk. Muhittin o karmaşada beni bıçakla yaraladı. Muhittin’in nasıl yaralandığını bilmiyorum, ben yapmadım. Maktulün nasıl bıçaklandığını görmedim” diye konuştu.

Tutuksuz sanık Ahmet Can ise savunmasında olay gününü anlatarak, elinde bıçak olmadığını ve Muhittin’in kendisini bıçakladığını belirterek, tutuklu sanık Muhittin Selçuk A.’dan şikâyetçi olduğunu söyledi.

Tanık beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Mart’a erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Alpu ilçesi Bozan Mahallesi’nde tekel bayi işleten Recep Ak ve beraberindeki arkadaşları Ahmet Can A. ve Uğur T. ile aralarında iş yeri anlaşmazlığı bulunan tekel bayii işletmecisi Muhittin Selçuk A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhittin Selçuk A., bıçakla Recep Ak’ı göğsünden, Ahmet Can A. ve Uğur T.’yi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Bu sırada Uğur T. de yanındaki bıçakla Muhittin Selçuk A.’yı yaraladı. Yaralılar kendi imkânları ile Alpu Devlet Hastanesi’ne ulaştı. Yaralılardan Recep Ak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur T. ve Ahmet Can A. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Muhittin Selçuk A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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