banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından 2 şüpheli tutuklandı

Bartın’da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 17.10.2021, 16:12
Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından 2 şüpheli tutuklandı

Bartın’da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili kardeş oldukları öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.

Cuma günü gece saatlerinde Bartın kent merkezinde bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan binanın 2’nci katındaki barda iddialara göre Eren G. (30) ve T.K. isimli şahıs arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga eden Eren G. ve T.K.’yi ayırmaya çalışan Ayberk Karagöz iddialara göre Eren G.’nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla göğsünden, T.K. ise omzundan vuruldu. Yaralılardan Ayberk Karagöz; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzundan yaralanan T.K. ise Bolu’ya sevk edildi.

Olay sonrası otomobil ile kaçan Eren G. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Eray G. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Eren G., 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayda kullanılan silahı ırmağa attığını itiraf etti.

Eren G. ve kardeşi Eray G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2