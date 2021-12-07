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Bir kişinin öldüğü kavgada 4 kişi tutuklandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 07.12.2021, 20:23
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Adapazarı’nda bulunan Aziz Duran Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıkmış, olayda bıçakla yaralanan H.F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.