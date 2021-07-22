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Bir kilo kokaini yutan kurye Ukrayna’da yakalandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 2 uyuşturucu kuryesi havaalanında yakalandı ve içlerinden birisinin kokainleri yutarak midesinde sakladığı tespit edildi.

Asayiş 22.07.2021, 12:49
Bir kilo kokaini yutan kurye Ukrayna’da yakalandı
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 2 uyuşturucu kuryesi havaalanında yakalandı ve içlerinden birisinin kokainleri yutarak midesinde sakladığı tespit edildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Borispol Havaalanı’nda yaşanan olayda, Latin Amerika’dan Ukrayna’ya gelen yolcular arasından 2 kişi şüpheli hareketleri nedeniyle havaalanında durduruldu. Yapılan detaylı incelemede, içlerinden birisinin çantasında 1 kilo kokain yakalanırken, diğer kuryenin ise midesinde kapsüller halinde yutulmuş 1 kilo kokain tespit edildi.

Yakalanan iki şahıs hakkında kaçak yollarla uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle soruşturulma başlatıldı ve kuryeler Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındı.
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