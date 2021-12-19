Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadının cesedi bulundu

Diyarbakır’da, 7 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesinde öğlen saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gün önce kaybolan Şerifa Çelik’e ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Şerifa Çelik’in eşi Mehmet Çelik,12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.