Bir haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kocaeli’de kendisinden bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Zobuoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 87 yaşındaki Şerafettin Aslan’dan yakınları bir haftadır haber alamadı. Durumdan şüphelenerek eve gelen kızı, kendisinde bulunan yedek anahtarla kapıyı açtığında içeride babasını hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şerafettin Aslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.