Bir hafta önce satın aldığı otomobil seyir halindeyken yandı

Samsun’da bir kişinin 1 hafta önce satın aldığı otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Viyadük altı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 55 AHT 81 olalı otomobil, seyir halindeyken yangın çıktı. Serkan A. aracını kenara çekip eşi ve çocuğuyla birlikte kendilerini araçtan dışarı attı. Otomobil biranda alev topuna dönerek yanmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Serkan A.’nın aracını bir hafta önce satın aldığı ve aracın kaskosunun bulunmadığı öğrenildi.