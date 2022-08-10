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Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı

Samsun’da bir kişi bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklanarak hastanelik oldu.

Asayiş 10.08.2022, 16:15
Bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklandı

Samsun’da bir kişi bir hafta arayla aynı kişi tarafından ikinci kez bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Hayder M.J. M.(26) sol kasığından ve sol koltuk altı alt kısmından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayder M.J.M. tedavi altına alındı. Yaralı şahıs, yabancı uyruklu olan bıçaklı saldırganın bir hafta önce de kendisini bıçakladığını ileri sürdü. Bıçaklı saldırgan olay sonrası kayıplara karıştı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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