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Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edildi

Kahramanmaraş’ta bir günlük olduğu tahmin edilen bebek, bir ağacın altında terk edilmiş olarak bulundu.

Asayiş 20.10.2021, 15:10
Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edildi

Kahramanmaraş’ta bir günlük olduğu tahmin edilen bebek, bir ağacın altında terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, Elbistan ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edin Caddesi üzerinde yürüyen bir kadın, yol kenarındaki bir ağaç altından bebek sesi duydu. Yaklaştığında çıplak olan bebeğin titrediğini gören kadın, çevredekilerden bez isteyerek kucağına aldığı kız bebeğin üzerine örttü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Bir gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri bebeği bırakanların tespiti için çalışma başlattı.

Bebeği bulan Şükran Firik, “Ben yürürken bir bebek sesi duydum ve elimi değmeye korktum. Buradan bir komşudan bez istedim ve bebeği kucağıma aldım ağlıyor diye. Bebeği bırakanı falan görmedim” dedi.

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