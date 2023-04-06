Bir gün önce satın aldığı engelli aracıyla kaza yaptı, o anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapalı otoparktan çıktığı esnada aniden hızlanan engelli aracı otomatik bariyeri aştıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kaza anı anbean güvenlik karmasına yansırken, yaralanan engelli sürücünün sıfır aracını bir gün önce satın aldığı öğrenildi.

Kaza, Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, engelli sürücü H.Ö, 41 HA 369 plakalı Opel marka SUV aracıyla otoparktan çıkmak için otomatik bariyere geldi. Otomatik bariyer açılmadan aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ardından otoparkın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü H.Ö yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü H.Ö.’nün engelli aracını bir gün önce satın aldığı öğrenildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.