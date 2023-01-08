Bir gencin öldüğü silahlı kavganın zanlısı, karısı ve çocuğunu korumak için ateş ettiğini söyledi

Uşak’ta 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Genci vurduğu öne sürülen şüpheli, eşi ve 6 aylık çocuğu arabadayken tarandıklarını, kendilerini savunmak için tabancayla ateş ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü Elmalıdere Mahallesi 1. Lamba Sokak’ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada boynundan vurulan 1 kişi ağır yaralanırken, taraflar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Hastaneye kaldırılan Fırat Aydemir (20) ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Aydemir’i öldürdüğü öne sürülen O.A., ifadesinde eşi ve 6 aylık çocuğu arabadayken tarandıklarını, kendilerini savunmak için yanındaki tabancayla ateş ettiğini söyledi.