Bir gecede 8 motosiklet birden çaldılar
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE FARKLI ADRESLERDEN 8 ADET MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR, GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir gecede 8 motosiklet çalındı. 4 hırsızın bir motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Şuhut ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Pazar ve Altıgöz mahallelerine dadanan hırsızlar, 8 farklı adresten motosiklet çalarak kayıplara karıştı. 4 kişinin iki grup halinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Motosiklet sahipleri yaşanan hırsızlık olayının ardından polise giderek şikayetçi oldular. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin gittikleri bir adresten park halindeki motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin çevrede gözcülük yaparken, diğerinin motosikleti iterek çalması ve ardından çalıştırarak gözden kaybolması yer alıyor.
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