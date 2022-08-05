Bir çarptı diğeri sürükledi

Mersin’in Erdemli ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt Mevkisinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Turan’a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Dengesini kaybeden kadına daha sonra S.D. yönetimindeki 34 CTU 001 plakalı otomobil çarptı. 62 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.