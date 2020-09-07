Bir bidon su bin 800 TL’ye mal oldu
KORONA VİRÜSLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN, KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞIYOR. ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA BURSA'DA MASKESİZ DIŞARIYA ÇIKMAK YASAK ALANMIŞTI. İNEGÖL'DE ELEKTRİK BİSİKLETLERİYLE SU DOLDURMAYA GİDEN İKİ GENCE POLİS MASKE TAKMADIKLARINDAN DOLAYI 1800 TL CEZA KESTİ.
Bursa’da elektrik bisikletleriyle su doldurmaya giden iki gence polis maske takmadıklarından dolayı bin 800 TL ceza kesti.
Normalleşme sürecenin ardından vaka sayılarındaki artışlarla birlikte geçtiğimiz aylarda alınan kararla Bursa genelinde sokağa maskesiz çıkmak yasaklanmıştı. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletleriyle su doldurmaya giden Abdullah A. ve Ebu A. isimli iki şahsı durduran yunus ekipleri gençlere maskelerini sordu. İki genç evde unuttuklarını belirterek gidip alabileceklerini söylediler. Ancak polis ekipleri bu mazereti affetmedi. Abdullah A. ve Ebu A.’ya kurallara uymadığından dolayı toplam bin 800 TL idari para cezası kesti.
Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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