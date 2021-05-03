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Bir babanın en ağır yükü

Gaziantep’te, beşiğinde havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Babası, hayatını kaybeden bebeği kucağına alarak defnetmeye götürdü.

Asayiş 03.05.2021, 14:23
Bir babanın en ağır yükü

Gaziantep’te, beşiğinde havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Babası, hayatını kaybeden bebeği kucağına alarak defnetmeye götürdü.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikası işçisi Sadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu 2 aylık Esvet Asaf, akşam bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Babası tarafından otomobille özel bir hastaneye götürülen 2 aylık bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havale geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 2 aylık bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 aylık bebeğinin cenazesini kucağına aldı

Cenazeyi adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından kucağına alan baba Sadettin Aksoy, aracına binerek defin işlemlerinin yapılacağı Yeşilkent Mezarlığı’na gitti. Talihsiz bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi.
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