Bir ayı saldırısı da Bursa’dan

Bursa’nın İznik ilçesinde ormanda ayı saldırısına uğrayan genç adam hastanelik oldu. Tedavisi tamamlanan yaralı orman işçisi, "Ayının hali daha perişan. Siz bir de onun halini görün. Ben işinde gücünde biriyim. Ayıya hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta yaşanan ayı saldırısının ardından bir ayı tarafından bir başka saldırı da Bursa’nın İznik ilçesinde yaşandı. İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz (24) İznik’e bağlı Derbent Mahallesi’nde ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı. Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam çevredeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sezgin Yılmaz’a kuduz aşısı vuruldu.

"Siz gidin bir de ayının halini görün, onun hali daha perişan"

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde tedavisi devam eden Sezgin Yılmaz, o anları anlattı. Yılmaz açıklamasında, “Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayı ile boğuştum. Hatta beraber yuvarlandık. Siz gidin bir de aynın halini görün onun hali daha perişan. Sonra sesleri duyan abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ben işimde gücümde biriyim, ayıya hakkımı helal etmiyorum” dedi.