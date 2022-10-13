Bir aydır otoparkta duran motosiklet çalıntı çıktı

Tekirdağ’da yaklaşık bir aydır otoparkta yatan terk edilmiş motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Atatürk Meydanı mevkiindeki kapalı otoparka bırakılan ve 1 aydır bekleyen plakasız motosiklet, otopark görevlisinin dikkati üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Yapılan araştırmada, motosikletin Muratlı ilçesinden çalındığı ve H.G. isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Polisin telefonla ulaştığı motosiklet sahibi H.G., motosikletinin sapasağlam bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. H.G. isimli vatandaş, Çorlu emniyetine ve otopark görevlisine teşekkür etti.