Bir ayda 659 yasa dışı internet sitesine işlem

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 1-30 Kasım tarihleri arasında yasa dışı 659 site hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 134 oltalama, 74 fuhuş, 40 müstehcenlik ve 409 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 659 yasa dışı internet sitesi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.