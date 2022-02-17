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Bir ayda 148 can kaybı

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için denetimleri aralıksız sürüyor. Tüm ikazlara rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, 2022’in ilk ayında meydana gelen 37 bin 830 trafik kazasında 148 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 142 kişi de yaralandı. Bursa’da ocak ayındaki kazalarda ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 17.02.2022, 10:09
Bir ayda 148 can kaybı

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için denetimleri aralıksız sürüyor. Tüm ikazlara rağmen kuralları hiçe sayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, 2022’in ilk ayında meydana gelen 37 bin 830 trafik kazasında 148 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 142 kişi de yaralandı. Bursa’da ocak ayındaki kazalarda ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılı Ocak ayına dair kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Alınan tedbir ve yapılan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçtiğimiz Ocak ayında ülke genelinde meydana gelen 37 bin 830 kazada 148 kişi hayatını kaybetti. 18 bin 142 kişi de yaralandı. Kazalardan 47’si zincirleme şeklinde meydana gelirken 2 bin 71’i yaya çarpma şeklinde gerçekleşti. Sürücüsünün bir anlık dargınlığı sonucu kontrolden çıkan 127 araç ise park halindeki otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdi. Kazalardan 12 bin 329’una sürücüler sebebiyet verirken, bin 239 kazaya yaya kusurları damga vurdu. 636 kaza yoldaki hata sebebiyle vuku bulurken 268 kazaya yolcu kusurları davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmayan 366 sürücü ise yaralanmalı kazaya sebep oldu. 347 kaza ‘taşıt giremez’ trafik işareti bulunan yere giren araç sürücüleri yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyona geçen 115 sürücü de yeni yılın ilk ayında onlarca ocak söndürdü.

Kuralları çiğneyen yayalara da ceza kesildi

Kurallara uymayan 343 yaya ile araçlarda kurallara uymayan bin 480 yolcuya trafik cezası kesildi. Ülke genelinde yapılan denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 243 bin 528 sürücüye de para cezası kesildi. Kent güvenliği kameralarınca tespit edilen 1 milyon 82 bin 596 sürücüye ise çeşitli ihlaller sebebiyle ceza kesildi. Alkollü araç kullanırken yakalanan 14 bin 598 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Tam 85 bin 529 araç ise çeşitli sebeplerle trafikten men edildi.

Bursa’da 8 can kaybı

Bursa’da yeni yılın ilk ayında 527 yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda bin 247 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken 8 kişi ise hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ocak ayında İstanbul’da 18, İzmir’de 2, Ankara’daki kazalarda ise 6 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

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