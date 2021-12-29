banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

Bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gaziosmanpaşa’da bir kahvehanede tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından maktulün ablası gözyaşları içinde, "Kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum ‘gözün aydın’ demeye” dedi.

Asayiş 29.12.2021, 12:22
Bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gaziosmanpaşa’da bir kahvehanede tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından maktulün ablası gözyaşları içinde, "Kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum ‘gözün aydın’ demeye” dedi.

Gaziosmanpaşa’da bir kahvehanede sohbet ettiği sırada tartışmaya başladığı arkadaşı Necat Akbal’ı gidip evinden aldığı tabancasıyla öldüren, Bahattin Erdoğan’ı ise ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke’nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncay Özke, maktul Necat Akbal’ın müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

‘’Hayatımızı mahvetti"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki aile, tutuklu sanık Tuncay Özke’nin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken maktulün eşi Serap Akbal, ‘’Kocamın kanı yerde kalmasın. Hayatımızı mahvetti. En ağır şekilde cezalandırılsın” dedi.

Olayda ağır yaralanan Bahattin Erdoğan’ın avukatı Osman Erusta ise tutuklu sanığın ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"Attığım mermi sayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum"

Tutuklu sanık Tuncay Özke, duruşmadaki savunmasında çok pişman olduğunu söyleyerek, "Bakırköy’de 3 ay 15 gün yattım. Olay kapımın önünde oldu. Ben onları çağırmadım, onlar beni çağırdı. Dışarıya çıktığımda bir el ateş edip etmediğimi bilmiyorum. Necat Akbal elimi tutup aşağı indirdi. Bahattin üstüme saldırdığında birkaç tane attığımı hatırlıyorum. Attığım mermi ayısı 5-6 taneden fazla mı bilmiyorum ama iki şarjör falan değiştirmedim" diye konuştu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, "İsteyerek yapmadım" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Tuncay Özke’nin indirim uygulamaksızın maktul Necat Akbal’a yönelik ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bahattin Erdoğan’a yönelik ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığı ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl hapis ile 600 TL adli para cezasına çarptıran heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Adalet yerini buldu"

Davanın karara bağlanmasının ardından duruşma salonu önünde sevinç gözyaşları döken maktulün ablası Melahat Akbal, “Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. Benim kardeşimi öldüren kişi ömür boyu müebbet aldı. Hiç cezası kesilmeden ömür boyu yatacak, indirimsiz ceza. Konuşamıyorum ben, kurban olurum size ben. İndirim olmadan yani, benim kardeşim suçsuzdu. Suçsuzdu benim kardeşim. Şimdi mezarına gidiyorum ‘gözün aydın’ demeye. Kardeşim hakkını bırakmıyorum ben senin. Ah kardeşim, kurban olurum sana ben yavrum. Beni nasıl kardeşsiz bıraktıysa kendi de çürüyecek içerilerde” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8