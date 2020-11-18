banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Bir anlık ihmal faciaya neden oluyordu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çocuğun içerisinde bırakıldığı kamyonette yangın çıktı. Küçük çocuk çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde yanan kamyonetten çıkarıldı.

Asayiş 18.11.2020, 15:24
2
Bir anlık ihmal faciaya neden oluyordu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çocuğun içerisinde bırakıldığı kamyonette yangın çıktı. Küçük çocuk çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde yanan kamyonetten çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi 38 TY 600 plakalı kamyonette yeğeni S.S.’yi (10) bırakarak gitti. Bir süre sonra kamyonetin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında kamyonetin içerisinde mahsur kalan S.S., çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kamyonetten çıkarılarak yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Çıkan dumandan etkilenen S.S. ise, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yanan araçta inceleme yaptı.

S.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
banner378