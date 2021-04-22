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Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tarlasını süren çiftçi ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ambulans tarla yoluna giremeyince yaralı çitçi vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Asayiş 22.04.2021, 18:20
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Bir anlık dikkatsizlik ayağından ediyordu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tarlasını süren çiftçi ayağını çapa motoruna kaptırdı. Ambulans tarla yoluna giremeyince yaralı çitçi vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Karasu ilçesi Paralı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını süren Yavuz B., dikkatsizlik neticesinde ayağını çapa motoruna kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans, tarla yolunun dar ve bozuk olması sebebiyle olay yerine giremedi. Yaralıyı ise vatandaşlar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayağında kesikler ve kırıklar oluşan Yavuz B., yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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