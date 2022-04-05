Bir anlık dalgınlıkla tren raylarına giren traktör sürücüsü canından oluyordu

Ankara’da tarla sürdüğü esnada dalgınlıkla tren raylarına çıkan traktöre yolcu treni çarptı. Traktör sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Karapınar mevkiinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde 06 HC 2572 plakalı traktörü ile tarlasını süren Yüşa Öz, bir anlık dalgınlıkla traktörünü Ankara-Polatlı arasında bulunan tren raylarına sürdü. Bu esnada Ankara’da Polatlı’ya giden yolcu treni, rayların üzerine çıkan Yüşa Öz kontrolündeki traktörün motor kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktörün ön kısmı tamamen koptu. Traktör sürücü Yüşa Öz şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan kazanın ardından bölgeye TCDD ekipleri sevk edildi. 2 saat süren kaza tespit çalışmalarının ardından demiryolu ulaşıma açıldı.