Bir anda alev alan aracını söndürmek isterken yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki aracı bir anda alev alan sürücü, yangını söndürmek isterken yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen işitme engelli sürücünün tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bornova sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki hafif ticari araç, bir anda alev aldı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını fark eden sürücü İbrahim G., aracından inerek alevlere müdahale etmek istedi. Yangını söndürmeye çalışan sürücünün eli ve kolunda yanıklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, alev alan araç kullanılamaz hale geldi. İşitme engelli olduğu öğrenilen İbrahim G. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni için belirleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.