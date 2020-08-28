Bir aile yok oluyordu, kazadan inanılmaz kurtuluş

Zonguldak Ankara karayolunda meydana gelen feci kaza kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ikiye ayrılan araç hurdaya dönerken, can kaybı olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak Ankara Karayolu Çaycuma yolu üzerinde meydana geldi. Ercan Karabacak idaresindeki 67 ZR 336 plakalı Tofaş Model Doğan SLX markalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan araç hurdaya döndü. Kazada araç içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alanın yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ailenin yakınları ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. Kazada olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem alırken trafik kontrollü olarak verildi.