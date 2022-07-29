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Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri deposunda yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Asayiş 29.07.2022, 16:25
Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir iş yeri deposunda yapılan baskında binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit’te bir iş yeri deposuna yapılan baskında 119 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi dolu makaron, 46 paket TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü, 10 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

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