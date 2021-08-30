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Bingöl’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Asayiş 30.08.2021, 13:53
Bingöl’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl’ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın da desteğiyle Çikan köyündeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıtosun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, yöre halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçları müdahale ediyor.

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