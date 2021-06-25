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Bingöl’deki deprem Elazığ’da hissedildi

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Asayiş 25.06.2021, 22:27
Bingöl’deki deprem Elazığ’da hissedildi

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 15 kilometre olarak bildirildi. Deprem Elazığ’da da hissedildi. Vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar ise içeri girmekte tereddüt ederek bir süre dışarıda oturdu.
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