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Bingöl’de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı
Bingöl’de Karlıova’da meydana gelen ayı saldırısının ardından bugün de Sancak beldesinde hayvan otlatan çoban, ayı saldırısı sonucu yaralandı.
Asayiş 09.09.2022, 22:02
Bingöl’de Karlıova’da meydana gelen ayı saldırısının ardından bugün de Sancak beldesinde hayvan otlatan çoban, ayı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Sancak beldesi Oğuldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını otlatan Hüseyin Gürsul (30) çalıların arasından önce 2 ayı yavrusu gördü. Gürsul ardından anne ayının saldırısına uğradı. Gürsul, göğsünden ve ayağından yaralanırken ayı ormanlık alan kaçtı. Gürsu’nun haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürsul, ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Önceki gün de Karlıova ilçesinde bir çoban ayının saldırısı sonucu yaralanmıştı.
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