Bingöl’de “usulsüz engelli raporu” operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Bingöl’de “usulsüz engelli raporu” operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan “usulsüz engelli raporu” operasyonunda geçtiğimiz günlerde 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2022 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde 25 şahıs gözaltına alınmış olup, 15 şahıs ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmış, 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 4 şahıs ise tutuklanmıştır” denildi.