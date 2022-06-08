Bingöl’de usulsüz engelli raporu düzenlenmesi operasyonu: 24 gözaltı

Bingöl’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aralarında Devlet Hastanesinde çalışanlarının da olduğu 24 şüpheli şahıs usulsüz engelli raporu düzenlemek suçundan gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçları nedeni ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde engelli vatandaşlarımıza sağlanan birtakım maddi kolaylıklardan edilen yararlanmak amacıyla, Bingöl’de usulsüz engelli raporu düzenlenmesi olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızca yapılan tahkikatta, usulsüz rapor alan, almaya çalışan şahıslardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3. şahıslar adına açılmış banka hesaplarına paralar gönderdiği, bu çerçevede şüphelilerin de elde ettikleri maddi menfaatler yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, Bingöl’de düzenlenen engelli raporlarının kullanılması suretiyle indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi gibi devletimizin engelli vatandaşlarımıza sağladığı maddi-manevi kolaylıklar mercek altına alınmış olup, belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar hakkında gerek adli yönden, gerekse idari yönden yapılan soruşturma titizlikle deva devam etmektedir. Yapılan ilk tespitler doğrultusunda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce icra edilen operasyonda, 7 Haziran 2022’de aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüphelilerin emniyet işlemlerinin bitmesine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda sevk işlemlerine başlanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.