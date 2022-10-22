Bingöl’de trafik denetimleri sürüyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla trafik denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bingöl-Muş ve Bingöl-Erzurum kara yolunda yük taşıyan araçlar, yolcu otobüsleri, otomobiller ve servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı. Merkez Ekinyolu Jandarma Uygulama Noktası ve Ağaçeli köy yolunda yapılan denetimlerde, sürücülere emniyet kemeri uyarısı yapılırken, hız sınırını konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, kent merkezindeki birçok noktada trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini bildirdi.