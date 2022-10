Bingöl’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Bingöl Valiliği, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi olayların 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

’’Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde; örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlarda TSK’nın başarılı operasyonlarında -sözde- kimyasal silah kullanıldı gibi aslı olmayan iddialar üzerinden haberler yapılarak halkı ayaklanmaya çağırıp alanlara çıkmaları yönünde çağrılar olduğu tespit edilmiştir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ll/A, B ve C Maddeleri gereğince 20 Ekim 2022 saat 00.01’den 3 Kasım 2022 saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”